Datalek Caiway en Delta raakt waarschijnlijk tienduizenden klanten

Waarschijnlijk tienduizenden klanten van Caiway Mobiel en Delta Mobiel zijn slachtoffer geworden van een datalek nadat een aanvaller toegang tot de bestelomgeving wist te krijgen. Bij de aanval zijn namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata en telefoon- en bankrekeningnummers buitgemaakt, zo laten de providers via hun eigen website weten. Hoe de aanvaller op het systeem kon inbreken is niet bekendgemaakt.

Hoe groot het datalek precies is wordt nog onderzocht, maar de providers vermoeden dat het om "enkele tienduizenden" klanten gaat die een mobiel abonnement bij Caiway en Delta hebben. Naar aanleiding van de aanval is de bestelpagina tijdelijk niet beschikbaar. Het datalek is bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en er is "nauw contact met politie en justitie", aldus de providers.

"We betreuren het zeer dat ondanks ons actief cybersecuritybeleid, de persoonsgegevens van klanten bij deze hack zijn ontvreemd. We informeren onze klanten om mogelijk misbruik van de gestolen gegevens te minimaliseren", zo melden Caiway en Delta verder, die klanten ook waarschuwen om alert te zijn op mogelijk mail- en telefoonfraude.