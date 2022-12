Politie houdt 19-jarige Venraynaar aan voor verkoop van phishingpanels

De politie heeft vandaag een 19-jarige man uit Venray aangehouden op verdenking van de verkoop van phishingpanels via Telegram. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren. De verdachte kwam tijdens een andere politieonderzoek in beeld.

Nader onderzoek leidde naar de identiteit en verblijfplaats van de verdachte. Bij zijn aanhouding is ook zijn woning doorzocht, waarbij meerdere gegevensdragers in beslag zijn genomen. De politie sluit niet uit dat het onderzoek naar deze apparaten tot meer aanhoudingen zal leiden. Onlangs werd een verdachte die over een phishingpanel beschikte hiervoor niet veroordeeld, omdat politie had nagelaten om te controleren of het panel ook daadwerkelijk werkte.