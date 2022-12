Kabinet wil volledig digitaal vergaderen voor verenigingen, BV's en VvE's

Het moet voor verenigingen, BV's, coöperaties, NV's en VvE's mogelijk worden om algemene vergaderingen digitaal te houden, zo wil het kabinet. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet gaan maken is vandaag in consultatie gegaan. Op dit moment zijn alleen fysieke of hybride vergaderingen mogelijk. Digitaal vergaderingen kan ook, maar alleen op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 die onlangs tot 1 februari 2023 werd verlengd.

Om ervoor te zorgen dat er permanent digitaal kan worden vergaderd is het wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen bedacht. Wel gelden er enkele voorwaarden voor het digitaal vergaderen. Zo moet een digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering en moeten deelnemers ook langs digitale weg volwaardig kunnen participeren.

Leden en aandeelhouders moeten met beeld én geluid kunnen deelnemen aan de vergadering en het woord kunnen voeren. Daarnaast moet de algemene leden- of aandeelhoudersvergadering vooraf instemmen met de optie om digitaal te vergaderen. "Door de voorgestelde wetswijziging wordt het mogelijk om volledig digitaal te vergaderen", aldus een uitleg van het wetsvoorstel. "Dat bespaart mogelijk reisbewegingen en is daarmee goed voor het milieu." Het publiek kan tot 6 februari volgend jaar via Internetconsultatie.nl op het wetsvoorstel reageren.