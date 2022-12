"Gemeente en Zorgbedrijf Antwerpen getroffen door ransomware-aanval"

De gemeente Antwerpen is getroffen door een ransomware-aanval waardoor het nog zeker drie weken kan duren voordat alles is hersteld, zo melden Belgische media en de gemeente. Systemen van de Belgische gemeente werden in de nacht van 5 op 6 december door de aanval getroffen. Daardoor zijn de afspraak- en reservatiesystemen voor diverse diensten, waaronder loketten, politie, recyclageparken, sporthallen en culturele centra, bibliotheken en de lage emissiezone, tijdelijk niet beschikbaar en is e-mailverkeer van en naar de stad niet mogelijk.

De volledige reikwijdte van de problemen wordt momenteel nog onderzocht. Verder is ook het it-systeem van Zorgbedrijf Antwerpen door de aanval geraakt. Het zorgbedrijf biedt allerlei thuisdiensten aan twintigduizend mensen. "Het enige wat echt geraakt is, is dat onze zorgverleners in onze achttien woonzorgcentra terug overgeschakeld zijn op pen en papier. De medicatie aan de bejaarden wordt opnieuw verstrekt op basis van de klassieke papieren voorschriften", zegt ceo Johan De Munck van het Zorgbedrijf.

Het Laatste Nieuws meldt dat op servers van de gemeente ransomware is aangetroffen. Dit is nog niet door de gemeente bevestigd. Die spreekt nog altijd van een "cyberaanval", en geeft geen verdere informatie wat de aanval precies inhoudt en hoe die heeft kunnen plaatsvinden. "De stad doet er alles aan om, wellicht vanaf begin volgende week, de digitale dienstverlening stapsgewijs terug op te starten. Het zou wel nog tot eind deze maand kunnen duren om alle digitale toepassingen terug online te krijgen", aldus de gemeente in een verklaring.