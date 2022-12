Telegram laat gebruikers account zonder simkaart registreren

Chatdienst Telegram biedt gebruikers voortaan de optie om een account aan te maken zonder over een simkaart te beschikken. In plaats daarvan wordt er gewerkt met "anonieme nummers" die via het Fragment-platform kunnen worden verhandeld en via Telegrams eigen Toncoin moeten worden betaald. Dat laat de chatdienst in een blogposting weten.

Er is echter kritiek op de naamgeving, aangezien het nummer eerst moeten worden aangeschaft, wat inhoudt dat er mogelijk Know Your Customer (KYC) verificatie plaatsvindt. Hierbij controleert een bank of cryptoplatform de identiteit van de klant. Het TON-netwerk van Telegram biedt naar eigen zeggen een bot die cryptotransacties zonder KYC-verificatie uitvoert. Het goedkoopste nummer kost op het moment van schrijven omgerekend 31 dollar.

Naast de registratie van accounts zonder simkaart kunnen gebruikers nu ook voor alle nieuw chats instellen dat berichten na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd. Verder is het eenvoudiger gemaakt om berichten in kleine privégroepen automatisch te verwijderen. Alle groepsleden die de naam en afbeelding van de groep kunnen aanpassen kunnen voortaan een timer instellen.