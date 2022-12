Apple biedt gebruikers end-to-end versleutelde iCloud-back-ups

Apple gaat gebruikers de mogelijkheid bieden om hun iCloud-back-ups en foto's end-to-end versleuteld op te slaan. De optie komt eind dit jaar voor Amerikaanse gebruikers beschikbaar en zal "begin 2023" in de rest van de wereld worden uitgerold. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF spreekt van een overwinning. De organisatie, alsmede andere experts, hebben Apple al lange tijd opgeroepen om iCloud-data end-to-end versleuteld op te slaan.

Apple stelt dat zaken als wachtwoorden in iCloud Keychain en gezondheidsgegevens al end-to-end versleuteld werden opgeslagen. Dit gaat nu ook gelden voor onder andere iCloud-back-ups, notities en foto's. End-to-end encryptie wordt niet toegepast voor e-mail, contacten en de kalender, omdat die met andere systemen moeten kunnen werken, aldus Apple. Door het toepassen van end-to-end encryptie zullen foto's en back-ups straks beschermd zijn tegen datalekken in de cloud, overheidsverzoeken of malafide Apple-medewerkers, aldus de EFF.