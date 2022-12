Antwerpen kampt door cyberaanval met grootschalige uitval dienstverlening

De gemeente Antwerpen kampt door de cyberaanval van afgelopen weekend met grootschalige uitval van de dienstverlening aan burgers. Dat blijkt uit een overzicht van uitgevallen diensten die de gemeente online heeft gezet. Daarnaast zijn honderden medewerkers teruggevallen op werken met pen en papier en mogen leerlingen met leerproblemen van een Antwerpse school hun laptop tijdens de examens niet gebruiken, terwijl dit wel eerst was afgesproken.

"De loketten zijn open tijdens de normale openingsuren. Je kan er voorlopig terecht zonder afspraak, maar hou rekening met lange wachttijden. Is wat je nodig hebt niet dringend, dan stel je je bezoek beter uit tot de normale dienstverlening kan heropstarten", aldus de gemeente. Zo zijn onder andere nationaliteitsaanvragen en parkeervergunningen niet via de loketten aan te vragen.

Verder werkt de Mijn Kinderopvang-omgeving van de gemeente niet, kan de kinderopvangfactuur van november later komen, heeft kinderopvang geen toegang tot de voedings- en medische gegevens van kinderen, is het niet mogelijk om een afspraak voor recyclageparken te maken, alsmede het reserveren van sportfaciliteiten, online ticketverkoop voor cultuurvoorstellingen en musea en het lenen van boeken bij bibliotheken. Ook de routeplanner Slim naar Antwerpen werkt niet.

Bij de sociale centra in Antwerpen zijn er problemen met de betalingen van het leefloon. "Bij het OCMW wordt volop gewerkt aan een oplossing waardoor mensen hun geld waar ze recht op hebben toch zullen krijgen ofwel via de bank ofwel cash", zegt Antwerps schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws. "Het klopt dat het via de normale weg momenteel niet mogelijk is. Leeflonen worden op het einde van de maand uitbetaald en hopelijk zijn tegen dan ook de grootste problemen van deze aanval opgelost." De gemeente denkt dat het nog tot eind december zal duren voordat de situatie is hersteld.