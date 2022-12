Vlaamse overheid bevestigt ransomware-aanval op gemeente Antwerpen

De gemeente Antwerpen is het slachtoffer van een ransomware-aanval geworden waardoor de dienstverlening aan inwoners op allerlei vlakken is beperkt, zo heeft de Vlaamse overheid bevestigd. De gemeente maakte eerder deze week melding dat het in de nacht van 5 op 6 december getroffen was door een "cyberaanval". Verdere details werden echter niet gegeven. Belgische media lieten op basis van bronnen weten dat het om een ransomware-aanval ging, maar dit werd niet door de gemeente bevestigd.

De gemeente Antwerpen spreekt op de eigen website nog steeds over een cyberaanval en stelt dat het nog wel tot het eind van deze maand kan duren om alle digitale toepassingen weer terug online te krijgen. De Vlaamse overheid laat in een intern nieuwsbericht weten dat het om een ransomware-aanval gaat. "Recent waren Zwijndrecht en Antwerpen het doelwit van ransomware-aanvallen. We vragen je, als medewerker van de Vlaamse overheid, om extra op je hoede te zijn."

Door de aanval zijn allerlei diensten die de gemeente Antwerpen aan inwoners biedt uitgevallen, zoals de mogelijkheid om nationaliteitsaanvragen in te dienen en parkeervergunningen en bewonerskaarten aan te vragen. Daarnaast zijn honderden medewerkers teruggevallen op werken met pen en papier en mogen leerlingen met leerproblemen van een Antwerpse school hun laptop tijdens de examens niet gebruiken, terwijl dit wel eerst was afgesproken. Ook is het niet mogelijk om bij de Antwerpse bibliotheken boeken te lenen.

Vorige maand wisten de criminelen achter de Ragnar Locker-ransomware gevoelige data van de politie in het Belgische Zwijndrecht te stelen en plaatsten die online nadat het politiekorps het gevraagde losgeld niet wilde betalen. Volgens VTM Nieuws gaat het om duizenden documenten die informatie bevatten over flitsboetes, nummerplaten en zelfs telefonieonderzoek. In de online geplaatste bestanden waren ook foto’s te vinden van een mishandelde jongen die een klacht indiende tegen zijn vader.

Hoe de aanvallers toegang tot systemen van de gemeente Antwerpen hebben gekregen is niet bekend. De aanval op de politie van Zwijndrecht zou volgens Belgische media via een bruteforce-aanval hebben plaatsgevonden.