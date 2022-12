EFF: einde van gerichte online advertenties in Europa mogelijk nabij

Het einde van gerichte online advertenties in Europa is mogelijk nabij, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF, dat eerder ook al voor een compleet verbod van de advertentiemethode pleitte. Aanleiding voor de EFF om op het einde van gerichte advertenties te hinten is het vermoedelijke besluit van de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB, waarin staat dat Meta niet zonder toestemming van gebruikers dergelijke advertenties mag laten zien.

De uitspraak van de EDPB is nog niet openbaar en het is aan de Ierse privacytoezichthouder om met een uiteindelijk oordeel te komen. "Als de beslissing definitief is en wordt gehandhaafd, zal Meta de surveillance- en toestemmingswerkwijze moeten veranderen, en zullen advertenties op Facebook en Instagram heel anders gaan werken", aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. "Meta zal uitdrukkelijke toestemming van gebruikers moeten hebben voordat ze die, op basis van de surveillance van hun online gedrag, gerichte advertenties kunnen tonen."

Eerder besloot Apple App Tracking Transparency in iOS door te voeren, waarbij apps toestemming aan gebruikers moeten vragen om hen bij andere apps te volgen. De meeste mensen weigeren dit, waardoor Meta miljarden dollars aan advertentie-inkomsten verloor. "De meeste mensen willen niet dat hun persoonlijke apparaten hen continu surveilleren en alle clicks en swipes bijhouden", gaat de EFF verder.

Volgens de burgerrechtenbeweging zijn advertentietracking, profilering en targeting een schending van de privacy, zorgt het voor een verkeerde technologische ontwikkeling en kan het discriminerend voor gebruikers zijn. "Online advertenties zouden volledig moeten worden verboden. Tot het zover is, zullen acties zoals die van de EDPB een duidelijke boodschap naar platforms en adverteerders sturen dat zowel toezichthouders als gebruikers dit extractieve businessmodel niet willen tolereren."