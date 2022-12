Rackspace nog niet hersteld van ransomware-aanval op Exchange-omgeving

Hostingbedrijfd Rackspace is nog altijd niet hersteld van de ransomware-aanval op de hosted Exchange-omgeving, waardoor er nog steeds klanten zijn die geen toegang tot hun normale e-mail hebben. Daarnaast waarschuwt Rackspace klanten om alert te zijn op phishingaanvallen die van de situatie misbruik proberen te maken.

Op 2 december meldde Rackspace dat er een probleem was met de hosted Exchange-omgevingen waardoor klanten problemen met de toegang tot hun e-mail hadden. De wachttijden van klanten met vragen werd zo groot dat Rackspace naar eigen zeggen duizend man extra personeel inzette om support te verlenen. Om toch toegang tot hun e-mail te krijgen bood Rackspace klanten aan om op Microsoft 365 over te stappen.

Het exacte aantal klanten dat door de ransomware-aanval gedupeerd is geraakt laat Rackspace niet weten. Het bedrijf stelt dat het de afgelopen dagen "duizenden klanten" heeft geholpen. Inmiddels zou meer dan twee derde weer toegang tot e-mail in de hosted Exchange-omgeving heeft. Wanneer de dienst voor de overige klanten is hersteld wordt niet door Rackspace gemeld. Het bedrijf waarschuwt klanten ook om alert te zijn op phishing en andere scams, aangezien scammers vaak op dit soort incidenten meeliften.

De grote vraag blijft hoe de aanval kon plaatsvinden. Ook zijn er vragen of er losgeld is betaald en wie er verantwoordelijk was. Het enige dat Rackspace daarover laat weten is dat er een onderzoek plaatsvindt en het op dit moment geen verdere informatie kan geven. Wanneer het onderzoek is afgerond kan het bedrijf ook niet zeggen.