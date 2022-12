Mozilla voorziet Firefox voor Android van ingebouwde pdf-lezer

Mozilla zal Firefox voor Android van een ingebouwde pdf-lezer voorzien, zodat gebruikers geen aparte app meer nodig hebben om pdf-bestanden te openen. De desktopversie van Firefox heeft als sinds 2013 de mogelijkheid om pdf-bestanden te openen, maar deze feature ontbreekt nog altijd in de Androidversie.

Google Chrome voor Android beschikt al wel enige tijd over deze mogelijkheid. Webontwikkelaar Soeren Hentzschel ontdekte dat de functionaliteit inmiddels is toegevoegd aan een vroege testversie van Firefox voor Android. Wanneer die in de releaseversie van Firefox voor Android zal verschijnen is nog onbekend. Mozilla opende tien dagen geleden een apart "bugticket" om de bugs en features met betrekking tot de pdf-lezer op Android bij te houden.