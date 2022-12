Tafeltennisbond lekt paspoorten en vaccinatiebewijzen door open cloudopslag

Door een open cloudopslag heeft internationale tafeltennisbond International Table Tennis Federation (ITTF) paspoorten en vaccinatiebewijzen van honderden professionele tafeltennissers gelekt. Kopieën van paspoorten en vaccinatiebewijzen waren drie jaar lang voor iedereen op internet toegankelijk, zo meldt RTL Nieuws.

De ITFF is dit jaar al meerdere keren voor het datalek gewaarschuwd, maar verhielp het probleem niet, zo stelt RTL Nieuws op basis van e-mailverkeer dat het heeft ingezien. De openstaande cloudopslag bevatte duizenden documenten met onder andere kopieën van paspoorten. Inmiddels zijn de bestanden niet meer toegankelijk. De ITFF heeft aangegeven alle gedupeerde spelers te zullen informeren over het datalek. Verdere informatie over het datalek wil de tafeltennisbond niet geven.