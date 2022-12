Rackspace aangeklaagd na uitval Exchange-omgeving door ransomware

Hostingbedrijf Rackspace is in de Verenigde Staten twee keer aangeklaagd wegens de uitval van de hosted Exchange-omgeving door een ransomware-aanval. Volgens de aanklachten is Rackspace nalatig geweest en heeft het gegevens van klanten niet goed beschermd. De koers van Rackspace op de Amerikaanse beurs was sinds het incident met een vrije val bezig, maar laat vandaag weer een stijging zien.

Op 2 december meldde Rackspace dat er een "beveiligingsincident" was met de hosted Exchange-omgeving waardoor klanten problemen met de toegang tot hun e-mail hadden. De wachttijden van klanten met vragen werd zo groot dat Rackspace naar eigen zeggen duizend man extra personeel inzette om support te verlenen. Om toch toegang tot hun e-mail te krijgen bood Rackspace klanten aan om op Microsoft 365 over te stappen.

Een aantal dagen later maakte Rackspace bekend dat het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval. Een beveiligingsonderzoeker stelde dat het hostingbedrijf een belangrijke beveiligingsupdate voor een Exchange-server mogelijk niet had geïnstalleerd. Volgens advocatenkantoor Cole & Van Note heeft Rackspace zich onder andere schuldig gemaakt aan nalatigheid.

"Ondanks honderden datalekken elk jaar in dit land, ontvang ik berichten van kwetsbaarheden in de hostingomgeving van Rackspace die meer dan een jaar teruggaan. Dat, en een gebrek aan back-upprotocollen, is waarom een rechtszaak zoals deze zo belangrijk is", zegt advocaat Scott Cole.

De andere rechtszaak stelt dat Rackspace de gegevens van klanten niet goed heeft beschermd en de ransomware-aanval voorkomen had kunnen worden. In beide rechtszaken eisen de klagers geld van Rackspace.