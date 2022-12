Dienstverlening Belgische gemeente Diest platgelegd door cyberaanval

Opnieuw is een Belgische stad het slachtoffer van een cyberaanval geworden waardoor de dienstverlening aan inwoners ernstig is beperkt. Het gaat om de gemeente Diest die zo'n 25.000 inwoners telt. "Onbekenden hebben de computers van de stad Diest gehackt. Daardoor ligt de dienstverlening plat", zo laat de gemeente via de eigen website weten.

Volgens de verklaring lijkt de aanval op het eerste gezicht gericht te zijn op de interne systemen van de stad, zoals mail en internet, maar ook de software die nodig is om inwoners digitaal te ondersteunen is voorlopig ontoegankelijk. "Momenteel kunnen we geen optimale dienstverlening aanbieden. Dit betekent onder andere dat de loketdiensten niet werken, dat we geen e-mails ontvangen of kunnen beantwoorden", zegt burgemeester Christophe De Graef.

Onlangs werd de gemeente Antwerpen het slachtoffer van een ransomware-aanval, waardoor de dienstverlening aan burgers op allerlei gebieden is beperkt. Het gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheid om nationaliteitsaanvragen in te dienen en parkeervergunningen en bewonerskaarten aan te vragen. Daarnaast zijn honderden medewerkers teruggevallen op werken met pen en papier .

De aanvallers claimen dat ze persoonlijke informatie, paspoorten, identiteitskaarten, financiële documenten en andere gegevens in bezit hebben. Het zou om 557 gigabyte aan data gaan die de aanvallers naar eigen zeggen op 19 december zullen publiceren als Antwerpen geen losgeld betaalt. Of er ook bij de gemeente Diest gegevens zijn gestolen wordt nog onderzocht.