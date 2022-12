Apple maakt Emergency SOS via satelliet beschikbaar in Duitsland, Frankrijk en VK

Apple heeft vandaag Emergency SOS via satelliet beschikbaar gemaakt in Duitsland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De feature werd eerder al in Canada en de Verenigde Staten uitgerold. Andere landen volgen volgend jaar, aldus Apple. Via Emergency SOS kunnen eigenaren van een iPhone 14 via satelliet verbinding met hulpdiensten maken wanneer een mobiele of wifi-verbinding niet beschikbaar is. Ook kunnen gebruikers in de Find My-app hun locatie via satelliet delen.

Emergency SOS laat gebruikers niet met hulpdiensten praten, alleen het versturen van berichten is mogelijk. Wanneer hulpdiensten niet in staat zijn om de berichten ontvangen gaan die eerst naar een relaycenter van Apple dat vervolgens contact met de hulpdiensten opneemt. Voordat Emergency SOS is te gebruiken moeten gebruikers eerst een aantal vragen beantwoorden. Deze antwoorden worden samen met de locatie, batterijniveau en eventueel medisch ID automatisch naar de hulpdienst gestuurd.

Minister Adriaansens van Economische Zaken liet vorige week nog weten dat de satelliet-noodoproepen weinig meerwaarde hebben ten opzichte van 112. "Deze dienst biedt enkel een zeer eenvoudige oplossing voor wie buiten staat, met vrij zicht naar boven. Dus niet gehinderd door gebladerte, steile wanden of bebouwing. Je kunt namelijk enkel via SMS-berichten communiceren. Verder moet je je telefoon met de hand richten op een satelliet gedurende het verzenden of ontvangen van je SMS-bericht. Je telefoon geeft aan welke kant je op moet richten. Tijdens het verzenden moet je de satelliet met je telefoon blijven volgen", aldus de minister. "In dat opzicht verwacht ik niet dat deze dienst echt veel toevoegt aan de bereikbaarheid van 112 in Nederland."