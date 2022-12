Vlaanderen komt met "war room" voor door cyberaanval getroffen gemeenten

De Vlaamse overheid zal een "interfederale war room" oprichten voor steden en gemeenten die het slachtoffer van een cyberaanval zijn geworden. De war room moet gemeenten ondersteunen en alle communicatie naar lokale besturen coördineren met een 'Single Point of Contact' voor elk lokaal bestuur. Aanleiding is de ransomware-aanval op Antwerpen en cyberaanval op Diest.

"Het zijn niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste cyberaanvallen. Professionele hackers voeren cyberaanvallen uit op industriële schaal. Het is zelfs niet uitgesloten dat sommige steden en gemeenten nu al gehackt zijn, maar dat de criminelen wachten op het juiste moment om alles plat te leggen", stelt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. "Op Vlaams niveau moeten we een war room oprichten die onze lokale besturen kan ondersteunen."

Na de ransomware-aanval op de gemeente Antwerpen riep Somers lokale besturen nogmaals op om een security-audit uit te voeren: "Als we niet investeren in cyberveiligheid zal dit steeds vaker voorkomen. Ook in het buitenland zien we dit fenomeen de kop opsteken. Deze criminelen gaan professioneel te werk. Vanuit Vlaanderen hebben we al 2,2 miljoen euro vrijgemaakt om lokale besturen te ondersteunen in hun cyberveiligheidsbeleid. 142 lokale besturen hebben zo al op ingetekend op cyber-audits, ik roep de andere 158 op aan om dit ook zo snel mogelijk te doen."

Om cyberaanvallen te voorkomen werkt de Vlaamse regering ook samen met ethische hackers. Dat zijn voornamelijk ict-studenten van de hogeschool Howest die lokale besturen helpen met het detecteren van kwetsbaarheden en het versturen van hun cyberveiligheid.

De Vlaamse autoriteiten stellen dat er sprake is van een "acute dreiging". Deze week zal Somers in overleg met minister-president Jan Jambon en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een informatiesessie organiseren voor alle lokale besturen. Daarnaast wil Somers dat er een informatiesessie komt voor alle personeelsleden en technici die verantwoordelijk zijn voor het lokale ict-beleid bij gemeenten.

"Voorkomen is beter dan genezen", merkt Somers op. "Maar waarschijnlijk zullen nog andere lokale besturen het slachtoffer worden van een cyberaanval. Zo valt het te vermoeden dat professionele hackers in sommige gemeenten en steden al zijn binnengedrongen in de interne systemen, maar dat ze voorlopig nog wachten om de diensten stil te leggen."