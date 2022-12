Apple verhelpt actief aangevallen zerodaylek in iOS en macOS

Apple heeft tijdens de laatste patchronde van het jaar een actief aangevallen zerodaylek in iOS en macOS verholpen. Via de kwetsbaarheid in WebKit kan een aanvaller willekeurige code op het systeem uitvoeren, waarbij alleen het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website of het te zien krijgen van een besmette advertentie voldoende is. Dergelijke aanvallen worden ook wel een drive-by download genoemd.

WebKit is de door Apple ontwikkelde browser-engine. Alle browsers op iOS en iPadOS zijn verplicht om van WebKit gebruik te maken. Het zerodaylek, aangeduid als CVE-2022-42856, werd gevonden door een beveiligingsonderzoeker van Googles Threat Analysis Group. Deze groep houdt zich bezig met het bestrijden van door overheden gesponsorde en uitgevoerde aanvallen tegen Google en diens gebruikers. Volgens Apple is het lek gebruikt in aanvallen tegen iOS-versies voor iOS 15.1. Verdere details over de aanvallen zijn niet gegeven.

Apple heeft het zerodaylek verholpen in macOS Ventura 13.1, iOS en iPadOS 15.7.2, iOS 16.1.2 en Safari 16.2 voor macOS Big Sur en macOS Monterey. Het is niet voor het eerst dat het techbedrijf dit jaar met updates voor actief aangevallen zerodaylekken in WebKit komt. Gebruikers wordt dan ook aangeraden om naar de nieuwste versie te updaten.