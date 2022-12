GitHub verplicht vanaf maart 2023 tweefactorauthenticatie voor ontwikkelaars

Iedereen die aan software op GitHub.com werkt zal volgend jaar verplicht worden om zijn account met tweefactorauthenticatie (2FA) te beveiligen. Vanaf maart zal het populaire platform voor softwareontwikkelaars "bepaalde groepen gebruikers" gaan verplichten om 2FA in te schakelen. Op basis van de resultaten zal de verdere uitrol worden bepaald.

GitHub geeft geen specifieke details om welke gebruikers het gaat, maar dat er wordt gekeken naar de veiligheidsimpact van het bredere ecosysteem. Het gaat onder andere om gebruikers die aan de populairste softwareprojecten op GitHub meewerken, maar ook aan kritieke projecten zoal npm, OpenSSF, PyPI of RubyGems. Verder noemt GitHub ook beheerders van ondernemingen en organisaties en gebruikers die GitHub- of OAuth-apps of packages hebben gepubliceerd.

45 dagen voor de deadline dat aangewezen gebruikers 2FA ingeschakeld moeten hebben zal GitHub reminders versturen. Op de dag van deadline zullen gebruikers bij het inloggen op GitHub een melding te zien krijgen om 2FA in te schakelen. Zeven dagen na het verstrijken van de deadline wordt de toegang tot accounts geblokkeerd totdat ontwikkelaars 2FA inschakelen. 28 dagen na het inschakelen van 2FA komt GitHub met een "check-up" om te controleren of de beveiligingsmaatregel goed is ingesteld.