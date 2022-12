Ransomware-aanval kost moederbedrijf Makro tientallen miljoenen euro's

De ransomware-aanval waardoor het moederbedrijf van Makro werd getroffen zorgt voor een verlies van tientallen miljoenen euro's, zo heeft de Duitse groothandelsgroep Metro bekendgemaakt. Metro maakte in oktober melding van een beveiligingsincident, wat voor een verstoring van en vertragingen bij allerlei diensten zorgde. Criminelen achter de Black Basta-ransomware hadden toegang tot systemen van de onderneming gekregen.

Bij de aanval wisten de criminelen ook persoonsgegevens van huidige en voormalige medewerkers en sollicitanten buit te maken, die vervolgens op internet werden gepubliceerd. Op 23 november meldde Metro dat het tijdens de herstelwerkzaamheden van de aanval in oktober opnieuw verdachte activiteit had gedetecteerd. Het bleek om een malware-infectie te gaan, waarop uit voorzorg werd besloten om individuele systemen uit te schakelen.

Hierdoor waren technische diensten niet of beperkt beschikbaar. Na 23 november heeft Metro geen verdere informatie over het incident gegeven. Door de verstoring van diensten werd de reclamefolder van Makro later uitgebracht dan gepland. Bij de Belgische locaties van Makro vielen kassasystemen en elektronische prijsetiketten uit en ondervond ook de webwinkel hinder.

Gisteren kwam Metro met de jaarcijfers. De winst in het lopende boekjaar 2022-2023, dat in oktober begon, komt lager uit dat het afgelopen boekjaar. De aangepaste brutobedrijfswinst zal komend jaar met 75 miljoen dalen naar 225 miljoen euro. Naast de cyberaanval komt dat volgens Metro ook door de 'aanzienlijke kosteninflatie'. Het Financieele Dagblad spreekt dat de kosten van de ransomware-aanval tussen de veertig miljoen en zeventig miljoen euro liggen.