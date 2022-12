Kuipers gaat end-to-end encryptie voor medische gegevens niet verplichten

Minister Kuipers van Volksgezondheid gaat het gebruik van end-to-end encryptie voor het uitwisselen van medische gegevens niet verplichten zoals de Tweede Kamer wil. Volgens de minister kost het implementeren van end-to-end encryptie tijd en geld en kan dit ervoor zorgen dat de digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg vertraging oploopt. Iets wat Kuipers niet wil.

Eind september ging de Tweede Kamer akkoord met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), die verplicht dat de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch gaat. Tijdens een debat over de Wegiz dat op 14 september in de Tweede Kamer plaatsvond werd er een amendement van SP-Kamerlid Hijink en CDA-Kamerlid van de Berg aangenomen.

Het amendement regelt dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens onder de Wegiz altijd verplicht werkt met end-to-end beveiliging, wat zowel end-to-end authenticatie als end-to-end versleuteling omvat. De VVD, D66, ChristenUnie en Gündogan stemden tegen het amendement, de overige partijen in de Tweede Kamer stemden voor, waardoor het met een meerderheid werd aangenomen.

Kuipers schrijft vandaag in een brief dat hij het amendement niet gaat uitvoeren. De minister stelt dat bestaande systemen voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg vaak niet zijn ingericht op end-to-end versleuteling. "Het geschikt maken van deze systemen voor end-to-end versleuteling zoals bedoeld door de indieners van het amendement kost tijd en geld. Het direct verplicht stellen van end-to-end versleuteling brengt om die reden als risico met zich mee dat het tempo van digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg vertraagt", aldus de minister.

Kuipers wil naar eigen zeggen juist snelheid maken met de digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg. "Om die reden zal ik in de Begiz onder de Wegiz over ‘Versturen van Recept door Huisarts aan Terhandsteller’ nog geen verplichting opnemen over end-to-end versleuteling." Wel laat de minister onderzoek doen naar wat er nodig is om end-to-end encryptie te implementeren voor voor de digitale gegevensuitwisseling onder de Wegiz.

"De resultaten van deze verkenning wil ik gebruiken om uit te werken of en zo ja, hoe ik op termijn ook end-to-end versleuteling in de digitale gegevensuitwisseling onder de Wegiz kan verplichten, zonder de digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg te vertragen", zo laat Kuipers aan de Tweede Kamer weten. Wanneer de onderzoeksresultaten kunnen worden verwacht is niet bekend.