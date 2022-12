D66 wil opheldering over online gebiedsverbod van gemeente Almelo

D66 heeft ministers Yesilgöz van Justitie en Veiligheid, Dekker voor Rechtsbescherming en Bruins Slot van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het online gebiedsverbod van de gemeente Almelo. De Algemene plaatselijke verordening (APV) van Almelo is aangevuld met een verbod om via internet uitingen te doen die kunnen leiden tot een fysieke verstoring van de openbare orde binnen het grondgebied van de gemeente Almelo.

In deze gevallen kan de burgemeester de persoon die de betreffende uiting heeft gedaan een last onder dwangsom opleggen om de uiting weg te halen. In het uiterste geval kan ook de beheerder van de website of socialmediaplatform worden opgeroepen de uitingen te verwijderen. Volgens burgemeester Gerritsen van Almelo mogen elementaire grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie, nooit een vrijbrief voor ongeregeldheden zijn.

D66-Kamerleden Sneller en Dekker-Abdulaziz hebben nu Kamervragen gesteld. "Hoe verhoudt de nieuwe bevoegdheid voor de burgemeester van Almelo om een last onder dwangsom op te leggen naar aanleiding van een verbod om bepaalde online uitingen te doen, zich tot de territoriale ondergrens die kleeft aan de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester?", zo willen ze van de ministers weten.

Die moeten ook duidelijk maken hoe het online gebiedsverbod wordt gehandhaafd en of ze het wenselijk vinden dat gemeenten bevoegdheden in Algemene Plaatselijke Verordeningen opnemen om online de openbare orde te handhaven, en hoe zich dit verhoudt tot de vrijheid van meningsuiting zoals in de Grondwet is opgenomen. Verder willen Sneller en Dekker-Abdulaziz weten waarom er nog geen handreiking voor gemeenten is verschenen met een juridisch kader rond online monitoring van social media. De bewindslieden hebben drie weken om met een reactie te komen.