NIST neemt afscheid van SHA-1-algoritme en adviseert uitfaseren voor 2031

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST), een organisatie die onder andere verantwoordelijk is voor het opstellen van cybersecurityrichtlijnen voor de Amerikaanse overheid, heeft vandaag het afscheid van het SHA-1-algoritme aangekondigd en adviseert om zo snel mogelijk op SHA-2 of SHA-3 over te stappen.

Het secure hash algorithm (SHA) is een hashfunctie die van data een unieke hashcode maakt. Een hashingalgoritme wordt als veilig beschouwd als het voor elke willekeurige invoer een unieke uitvoer heeft en dat die uitvoer niet is terug te draaien zodat de invoer achterhaald kan worden. Doordat de uitvoer niet is te manipuleren worden hashes gebruikt om bijvoorbeeld de geldigheid van certificaten en bestanden aan te tonen en het gehasht opslaan van wachtwoorden.

Er zijn verschillende SHA-versies in omloop. Sinds 2005 zijn er collision-aanvallen op het SHA-1-algoritme bekend waar verschillende invoer dezelfde uitvoer geeft. Al sinds 2011 wordt daarom aangeraden SHA-1 uit te faseren (pdf). Vandaag kondigt het NIST het afscheid van het algoritme aan. Organisaties zouden SHA-1 voor 31 december 2030 moeten hebben uitgefaseerd, maar het NIST adviseert om zo snel mogelijk op SHA-2 of SHA-3 over te stappen.

NIST zal zelf voor 31 december 2030 stoppen met het gebruik van SHA-1 in de laatste specifieke resterende protocollen. Verder wordt het de Amerikaanse federale overheid verboden om modules aan te schaffen die na 31 december 2030 nog steeds van SHA-1 gebruikmaken. Bedrijven hebben nu acht jaar de tijd om modules zonder SHA-1 in te dienen, die vervolgens kunnen worden goedgekeurd voor overheidsgebruik.