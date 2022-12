Microsoft: private Minecraft-servers doelwit van cross-platform botnet

Een botnet dat Internet of Things-apparaten en Linux- en Windows-machines infecteert voert ddos-aanvallen uit tegen private Minecraft-servers, zo stelt Microsoft. Het techbedrijf vermoedt dat de ddos-aanvallen als dienst op internet worden aangeboden. De initiële infectie begint bij eindgebruikers die tools downloaden voor het op illegale wijze activeren van Windows.

De tools zijn echter malware die de besmette computer vervolgens gebruiken voor het scannen naar IoT- en Linux-machines die via SSH toegankelijk zijn. Zodra een machine is gevonden wordt er een bruteforce-aanval uitgevoerd om via SSH toegang te krijgen en het apparaat vervolgens te infecteren. Het cross-platform botnet voert als laatste specifieke commando's tegen Minecraft-servers uit waardoor die crashen.

Daarbij heeft het botnet het specifiek voorzien op Minecraft-versie 1.22.2, aangezien deze versie hardcoded in de malware is opgenomen. Alle versies tussen versie 1.7.2 en 1.18.2 zijn echter kwetsbaar voor de gebruikte aanvalsmethode. "De unieke mogelijkheid van deze dreiging om IoT-apparaten te gebruiken die vaak niet worden gemonitord als onderdeel van het botnet vergroten diens impact aanzienlijk en verkleinen de kans op detectie", aldus Microsoft. Organisaties worden dan ook aangeraden standaard IoT-wachtwoorden te wijzigen en externe toegang tot SSH te blokkeren.