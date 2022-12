CBS: tachtig procent Nederlanders heeft thuis "slim apparaat" staan

Meer dan tachtig procent van de Nederlanders heeft thuis een "slim apparaat" staan, zoals een smart-tv, virtuele assistent of een slimme thermostaat of energiemeter, zo claimt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de mensen die thuis geen smart device hebben staan geeft een kwart zorgen over de privacy en veiligheid als reden.

De smart-tv komt met zestig procent het meest voor, gevolgd door een slimme water-, gas- of elektriciteitsmeter. Deze laatste categorie nam sinds de vorige meting in 2020 wel af. Verklaarde twee jaar geleden nog 59 procent van de ondervraagde Nederlanders over een slimme meter te beschikken, dat is dit jaar gedaald naar 55 procent. Verder beschikt 39 procent van de Nederlandse huishoudens over een virtuele assistent, zoals Siri, Google Home, Amazon Alexa of Bixby, aldus het CBS.

In 2022 hadden vijf op de tien Nederlanders slimme accessoires, zoals een smartwatch, fitnesstracker, sieraden of een draadloze koptelefoon. In 2020 waren dit nog minder dan twee op de tien Nederlanders (17 procent). Ook gebruikten meer mensen (12 procent) slimme gezondheidsapparaten, zoals een bloeddrukmeter, tandenborstel of weegschaal die met internet zijn verbonden.

Van de mensen met een slim apparaat heeft ruim één op de vijf problemen ervaren bij het installeren, instellen of het koppelen van slimme apparaten. Vijf procent van de gebruikers had te maken met beveiligings- of privacyproblemen door een inbraak op het apparaat of systeem, of doordat gegevens zonder toestemming zijn gedeeld.

Van de mensen die aangaven thuis geen slimme apparaten of systemen te gebruiken, noemde ruim tachtig procent als reden dat zij er geen behoefte aan hebben. Zorgen over de privacy en beveiliging of hoge kosten werden elk door een kwart als één van de redenen genoemd.