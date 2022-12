Microsoft stopt juni 2023 met Remote PowerShell Protocol in Exchange Online

Microsoft stopt volgend jaar juni met het Remote PowerShell (RPS) Protocol in Exchange Online. Organisaties kunnen dan geen RPS-verbindingen meer naar Exchange Online opzetten. Exchange Online PowerShell is een interface waarmee systeembeheerders Exchange Online vanaf de commandline kunnen beheren, bijvoorbeeld om e-mailregels in te stellen. Het is via het RPS-protocol te gebruiken.

"Systeembeheerders hebben jarenlang van Remote PowerShell gebruikgemaakt, dat standaard staat ingeschakeld en eenvoudig is te gebruiken", aldus Microsoft. PowerShell- cmdlets in Exchange Online maken gebruik van het RPS-protocol voor de communicatie tussen client en server. Vanwege veiligheidsreden is nu besloten om het RPS-protocol uit te faseren.

Vanaf 1 juni volgend jaar zal Microsoft RPS-verbindingen van klanten naar Exchange Online beginnen te blokkeren. Na 1 juli zal het voor geen enkele klant meer mogelijk zijn om een RPS-verbinding op te zetten. In plaats daarvan zal het gebruik van REST-gebaseerde API's zijn verplicht. Microsoft zegt dat dergelijke veranderingen voor "ongemak" kunnen zorgen en heeft dan ook een stappenplan over de overstap online gezet.