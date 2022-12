Celstraf voor Twitter-medewerker die privédata gebruikers aan Saudi-Arabië verstrekte

Een voormalige medewerker van Twitter die privégegevens van gebruikers tegen betaling aan de Saoedische koninklijke familie en Saoedische overheid verstrekte is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Ook moet hij 242.000 dollar die hij met het lekken van de persoonlijke data verdiende aan de Amerikaanse staat afstaan.

Tegen betaling van een luxe horloge en contanten verstrekte de 45-jarige man identificerende gegevens van Twitter-gebruikers die kritiek op de Saoedische regime hadden. Het ging om e-mailadressen, telefoonnummers, ip-adressen en geboortedata. Volgens de openbaar aanklager maakte de informatie het mogelijk om Twitter-gebruikers achter kritische berichten te identificeren en lokaliseren.

De man ging eind 2014 als Media Partnerships Manager voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika aan de slag bij Twitter. Vervolgens gebruikte hij zijn toegang om gegevens over gebruikers op te vragen. De rechter noemde het handelen van de man "ernstig" en "ingrijpend" en stelde dat het doorspelen van informatie over dissidenten een ernstig misdrijf is.