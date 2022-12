Politie geeft vermoedelijke kopers valse coronabewijzen officiële waarschuwing

De politie heeft meer dan vijfhonderd vermoedelijke kopers van valse coronabewijzen een officiële waarschuwing gestuurd en hen ook gewaarschuwd voor identiteitsfraude. Uit strafrechtelijk onderzoek naar de handel in vervalste coronabewijzen bleek dat met het Burgerservicenummer van de aangeschreven personen een valse qr-code is aangemaakt.

Begin november werden meerdere mensen aangehouden op verdenking van de handel in vervalste coronabewijzen. Zij zullen worden aangeklaagd voor computervredebreuk en valsheid in geschrifte. Het gaat om tussenhandelaren die volgens het Openbaar Ministerie via WhatsApp BSN-nummers en geboortedata van mensen die een coronabewijs wilden hebben, verstuurden naar een verdachte die als uitzendkracht voor de GGD op Schiphol werkte.

Deze verdachte maakte vervolgens een qr-code aan die de tussenhandelaar kon verkopen. Voor een code werden honderden euro's betaald. Bij het onderzoek naar de aangemaakte en verkochte qr-codes kwamen de Burgerservicenummers naar voren van de mensen die nu een brief hebben ontvangen. De politie en het Openbaar Ministerie achten de kans groot dat zij een valse qr-code hebben gekocht van één van de aangehouden handelaren.

"Het hebben of het gebruiken van een valse qr-code valt onder valsheid in geschrifte en is daarmee strafbaar", aldus de politie. Voor nu is besloten de vermoedelijke kopers een officiële waarschuwing te geven en geen nader onderzoek naar hen in te stellen. Als zij opnieuw naar voren komen in een ander onderzoek, dan kan het Openbaar Ministerie alsnog besluiten om een onderzoek te starten en hen strafrechtelijk te vervolgen.

Daarnaast zijn de briefontvangers erop gewezen dat het delen van het Burgerservicenummer kan leiden tot identiteitsfraude. De waarschuwingsbrief is geregistreerd in het politiesysteem. De registratie heeft geen invloed op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag en leidt ook niet tot een (toevoeging aan een) strafblad.