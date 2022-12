Amerikaan krijgt 10 jaar cel voor simlockvrij maken telefoons via systeem T-Mobile

Een voormalige eigenaar van een Amerikaanse T-Mobile-winkel is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar wegens het op illegale wijze simlock vrij maken van telefoons via systemen van T-Mobile. Ook moet hij ruim 28 miljoen dollar die hij hiermee verdiende terugbetalen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De man wist van 2014 tot en met 2019 op frauduleuze wijze telefoons op de netwerken van T-Mobile, AT&T en andere providers simlockvrij te maken en deblokkeren. De simlockvrije telefoons konden vervolgens op de zwarte markt worden doorverkocht en maakten het mogelijk voor T-Mobile-klanten om de diensten van een andere telecomprovider te gebruiken.

De Amerikaan bood zijn diensten aan via websites en e-mail en claimde dat het om "officiële" T-Mobile unlocks ging. Ook was hij een half jaar eigenaar van een T-Mobile-winkel. De provider besloot het contract echter op te zeggen vanwege verdenkingen over het simlockvrij maken van telefoons. Om toegang tot de systemen van T-Mobile te krijgen verstuurde de man phishingmails naar T-Mobile-personeel, om zo hun inloggegevens te ontfutselen.

Ook wist hij de helpdesk van T-Mobile te social engineeren. De verkregen inloggegevens gebruikte de Amerikaan vervolgens om persoonlijke informatie over hogergeplaatst T-Mobile-personeel te verzamelen. Deze informatie gebruikt hij weer om de helpdesk van de provider wachtwoordresets te laten uitvoeren. De inloggegevens van meer dan vijftig medewerkers werden gestolen. Zo wist de man toegang te krijgen tot de interne systemen van T-Mobile en kon hij telefoons simlockvrij maken.