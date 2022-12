VVD wil opheldering over aansprakelijkheid ouders bij cybercrime jongeren

De VVD wil opheldering van minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid over de aansprakelijkheid van ouders voor de financiële schade bij cybercrime door jongeren. Aanleiding is berichtgeving dat jongeren vaker betrokken zijn cybercrime. Uit cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt dat vorig jaar bij 47 procent van de zaken iemand van 21 jaar of jonger betrokken was, zo meldde de NOS.

Het gaat dan om allerlei zaken, zoals WhatsAppfraude, ddos-aanvallen, bankhelpdeskfraude en oplichting via Marktplaats-advertenties. "Worden ouders risicoaansprakelijk gesteld voor de financiële schade die de slachtoffers door toedoen van de strafbare handelingen van hun kinderen lopen. Zo ja, hoe vaak gebeurt dit per jaar?", willen VVD-Kamerleden Rajkowski en Verkuijlen van de minister weten.

Yesilgöz moet ook duidelijk maken wat de knelpunten zijn bij het vaststellen van risicoaansprakelijkheid van ouders voor financiële schade die hun kinderen aan slachtoffers hebben toegebracht en welke maatregelen er mogelijk zijn om deze knelpunten op te lossen. "Worden ouders meegenomen bij de aanpak om cybercrime bij jongeren terug te dringen?", vragen Rajkowski en Verkuijlen verder.

De VVD-Kamerleden willen daarnaast weten hoeveel jonge daders van cybercrime er sinds 2018 zijn opgepakt, hoe te verklaren valt dat jongeren steeds vaker betrokken zijn bij fraude en cybercrime en op welke manier gemeenten kunnen bijdragen om cybercrime bij jongeren terug te dringen. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.