Antwerpen verwacht dat herstel ransomware-aanval tot eind januari duurt

Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen verwacht dat de stad pas eind januari volledig van de recente ransomware-aanval hersteld zal zijn. Door de aanval is de dienstverlening aan burgers op allerlei vlakken beperkt en ontregelt. De gemeente werd in de nacht van 5 op 6 december getroffen door een ransomware-aanval.

De aanvallers claimen dat ze persoonlijke informatie, paspoorten, identiteitskaarten, financiële documenten en andere gegevens in bezit hebben. Het zou om 557 gigabyte aan data gaan die de aanvallers naar eigen zeggen vandaag zouden publiceren als de gemeente het gevraagde losgeld niet betaalt. De stad liet vanaf het begin weten niet met de criminelen te zullen onderhandelen of het losgeld te betalen.

Tijdens een persconferentie verklaarde De Wever dat er wel gegevens gestolen zijn, maar dat die niet nadelig zijn voor de inwoners van de stad. "Uit wat onze experten hebben kunnen opmaken, zijn er momenteel geen aanwijzingen dat er persoonsgegevens zijn buitgemaakt waarmee particuliere burgers ernstig benadeeld kunnen worden. We gaan ook niet onderhandelen met deze mensen en we gaan ook niet betalen." Volgens de burgemeester is er namelijk geen garantie dat de gestolen gegevens na betaling niet alsnog worden verspreid.

Vanwege de aanval is de stad in een "digitale lockdown" gegaan, aldus De Wever. Het herstel kan nog wel enkele weken duren. "Het allerlaatste gevolg van de cyberaanval zal nog weken kosten om weg te werken. Het kan tot eind januari vooraleer alles 100 procent functioneert. Tot slot wil ik mij verontschuldigen voor het ongemak door deze zaak. We zullen er alles aan doen om het op te lossen."

De aanvallers achter de aanval hebben op 24 november toegang tot de systemen gekregen. Hoe is niet bekendgemaakt. Vervolgens zijn er gegevens gekopieerd, waarna de ransomware-aanval werd uitgerold. De Wever noemde het "ironisch" dat in dezelfde zaal in het gemeentehuis een maand geleden nog een campagne gestart werd over de gevaren van phishing en hacking.

Het Europees Agentschap voor cyberbeveiliging (ENISA) liet vorige maand weten dat phishing de meestgebruikte manier is om ransomware te verspreiden. Daarnaast maken aanvallers misbruik van bekende kwetsbaarheden waarvoor organisaties hebben nagelaten beschikbare beveiligingsupdates te installeren of weten ze via gestolen of zwakke wachtwoorden binnen te komen die organisaties bijvoorbeeld voor RDP (remote desktop protocol) hebben ingesteld.