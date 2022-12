Kabinet wil Nederlandse identiteitskaart uit Paspoortwet halen

Het kabinet wil de Nederlandse identiteitskaart door middel van twee nieuwe wetsvoorstellen uit de Paspoortwet halen, zo is vandaag bekendgemaakt. Dit moet voorkomen dat als er straks wijzigingen in de wetgeving voor de identiteitskaart moeten worden doorgevoerd er geen rijkswetprocedure meer hoeft worden doorgelopen. De Paspoortwet is een Nederlandse rijkswet waarin de regelgeving is opgenomen omtrent het Nederlands paspoort en de Nederlandse identiteitskaart, alsmede de verstrekking van reisdocumenten voor niet-Nederlanders.

Volgens het kabinet zijn er twee redenen om de identiteitskaart uit de Paspoortwet te halen. De eerste reden is dat de Nederlandse identiteitskaart een nationale aangelegenheid van het land Nederland is. De andere landen van het Koninkrijk en Caribisch Nederland hebben hun eigen nationale identiteitskaarten en daarvoor hun eigen regelgeving. "Het is daarom niet logisch en wenselijk om voor Nederland de regelgeving over de nationale identiteitskaart te handhaven in de Paspoortwet, die een rijkswet is", aldus het kabinet in een uitleg over het plan.

De tweede reden die wordt aangegeven om de identiteitskaart uit de Paspoortwet te halen is dat in het vervolg geen rijkswetprocedure meer nodig is als er wijzigingen in de wetgeving voor de Nederlandse identiteitskaart doorgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld op grond van EU-regelgeving die niet voor de Caribische landen en Caribisch Nederland geldt. Om de id-kaart uit de Paspoort te halen zijn twee wetsvoorstellen nodig: een nieuwe wet, de Wet op de Nederlandse identiteitskaart, en een wetsvoorstel voor het aanpassen van de Paspoortwet.

In de nieuwe Wet op de Nederlandse identiteitskaart zullen regels worden opgenomen over onder andere welke persoonsgegevens op de id-kaart worden vermeld en in de registraties worden opgenomen en wie een identiteitskaart kan krijgen. Ook de plaatsing van het publiek identificatiemiddel op de identiteitskaart wordt geregeld. De regels zijn hetzelfde zoals die nu al in de Paspoortwet staan. Het publiek kan tot 31 januari via Internetconsultatie.nl op het wetsvoorstel reageren.