Epic Games schikt zaak over privacyschendingen voor 275 miljoen dollar

Gameontwikkelaar Epic Games, bekend van games als Unreal, Gears of War en Fortnite, heeft in de Verenigde Staten een zaak over het overtreden van de kinderprivacywetgeving geschikt voor een bedrag van 275 miljoen dollar. Volgens de aanklager heeft Epic Games gegevens van kinderen verzameld zonder toestemming van hun ouders, waarmee de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) is overtreden.

Deze wet verplicht dat op kinderen gerichte websites en online diensten hun informatieverzameling kenbaar maken en toestemming van ouders krijgen voordat er persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar worden verzameld. De aanklager stelt dat Epic Games het spel Fortnite voor kinderen heeft ontwikkeld en allerlei persoonlijke informatie van kinderen verzamelde, waaronder hun namen, e-mailadres en identifiers om de voortgang, aankopen, vriendenlijsten en instellingen van spelers bij te houden.

Ouders werden echter nooit door Epic Games ingelicht dat het informatie over kinderen verzamelde en dat het hier toestemming van ouders voor nodig had. Verder stelt de aanklager dat de standaard privacyinstellingen die Epic Games hanteerde oneerlijk waren. Zo zijn de namen van minderjarige spelers standaard zichtbaar en is directe, real-time communicatie tussen minderjarige en volwassen spelers mogelijk.

Naast de 275 miljoen dollar zal Epic Games als onderdeel van de schikking geen persoonlijke informatie van kinderen mogen gebruiken, tenzij het verifieerbare toestemming van ouders krijgt. Tevens moet Epic Games de privacyinstellingen zo aanpassen om de privacy van minderjarige spelers te beschermen, bepaalde eerder verzamelde informatie van kinderen verwijderen en een uitgebreid privacyprogramma instellen om bepaalde persoonlijke informatie te beschermen. De schikking moet nog door de rechter worden goedgekeurd.

Update

Daarnaast zal Epic Games 245 miljoen dollar betalen wegens het gebruik van "dark patterns", waarmee het spelers onbedoelde aankopen liet doen. Dark patterns zijn bijvoorbeeld knoppen, kleuren en teksten waarmee bedrijven gebruikers een bepaalde kant op duwen, bijvoorbeeld om meer persoonsgegevens af te staan of aankopen te doen.