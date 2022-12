Cloudflare: duizenden sites onbereikbaar door ip-blokkade Oostenrijkse rechter

Afgelopen augustus waren duizenden websites voor Oostenrijkse internetgebruikers onbereikbaar omdat een rechter had opgedragen om veertien sites te blokkeren die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan copyrightschendingen. Daarbij werden Oostenrijkse internetproviders opgedragen om elf ip-adressen van Cloudflare te blokkeren waar de betreffende sites gebruik van maakten.

Duizenden andere websites waren echter ook via deze ip-adressen toegankelijk, en werden door de blokkade onbereikbaar voor Oostenrijkse internetgebruikers. "Wat hadden deze duizenden andere websites verkeerd gedaan? Niets. Ze waren een tijdelijk slachtoffer van het falen om juridische oplossingen en systemen te bouwen die de huidige architectuur van het internet weergeven", aldus Cloudflare.

De situatie in Oostenrijk werd door allerlei media belicht. Dergelijke situaties komen echter wereldwijd voor, zo stelt Cloudflare. Het probleem is echter dat dit in de meeste gevallen onzichtbaar is, ook voor Cloudflare. Volgens het internetbedrijf is "overblocking" niet alleen een probleem voor gebruikers, maar heeft het ook juridische gevolgen, vanwege het effect wat het kan hebben op burgers die hun rechten online willen uitoefenen.

"Overheidsinstanties hebben een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat hun bevelen noodzakelijk en proportioneel zijn, en niet diegenen onnodig raken die niet voor het leed verantwoordelijk zijn", laat Cloudflare verder weten. Het internetbedrijf stelt dat een eerste stap in de aanpak van dit probleem het verbeteren van de transparantie over ip-blocking is. "We denken dat de aanpak van content bij de bron bijna altijd de beste en vereiste stap is", merkt Cloudflare op. "Overheden zouden zich moeten richten op het bouwen en toepassen van juridische mechanismes op manieren die de rechten van andere mensen zo min mogelijk raken en consistent zijn met mensenrechtenverwachtingen."