Brussel roept lidstaten op actief deel te nemen aan voorbereiding digitale euro

Dus ze weten nog niet eens "zeker" dat ze het willen invoeren, maar ze willen wel dat we allemaal actief gaan werken aan diens introductie...

Dat klinkt alsof het al lang besloten is.



En dat is niet hoe een democratie werkt...



Onze minister Economische Zaken weet in ieder geval dat dit een gevoelig onderwerp is dat niet zomaar besloten kan worden.

Nu maar hopen dat hij zich ook het gevaar van die digitale euro realiseert.



Belangrijkste blijft toch de volksopinie.

Als elke Nederlandse burger de voor- EN nadelen hiervan zou kennen, denk ik dat er weinig amino is voor doorvoering.

Maar de gemiddelde Nederlander snapt er toch niks van.

Ik denk dat we daar meer aandacht aan kunnen besteden...