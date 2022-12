Ruim twee miljoen Belgen maken geen gebruik van internetbankieren. Daarnaast is België samen met Nederland nu het land in de eurozone met de grootste daling van het aantal geldautomaten, met 489 geldautomaten per miljoen inwoners vergeleken met een gemiddelde van 807 automaten in het hele eurogebied. Dat stelt non-profitorganisatie Financité in het jaarverslag over financiële inclusie in België.

Volgens de organisatie verloor België in tien jaar tijd de helft van zijn bankkantoren. Eind 2021 waren dat er nog maar 3800. Het verlies van 423 vestigingen in 2021 komt overeen met de sluiting van minstens één vestiging per dag. En de daling is vooral sterk bij de grote banken. Net als in Nederland zet ook in België de digitalisering van het bankwezen voort. Dat is echter niet voor iedereen.

"Hoewel het online beheren van hun account een groot deel van de klanten tevreden stelt, is dat niet het geval voor veel Belgen. We schatten dat tussen de 2,4 miljoen en 2,9 miljoen mensen geen gebruik maken van digitaal bankieren", aldus Financité. Gezien deze ontwikkelingen stelt de non-profitorganisatie dat de bancaire toegankelijkheid en financiële inclusie in België afneemt.