Privacy-OS Tails brengt "belangrijkste" nieuwe versie in jaren uit

Het op privacy gerichte besturingssysteem Tails heeft naar eigen zeggen de "belangrijkste" nieuwe versie in jaren uitgebracht. Zo zijn er allerlei aanpassingen in de persistente opslag doorgevoerd, is het ontwerp en bestaande features aangepast, is de bruikbaarheid verbeterd en security verder aangescherpt.

Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen. Het besturingssysteem, dat wordt aangeraden door verschillende burgerrechtenbewegingen, privacy-experts en klokkenluider Edward Snowden, wordt tienduizenden keren per dag gestart.

Een belangrijke aanpassing in Tails 5.8 betreft de Persistent Storage. Dit is een versleutelde partitie op de usb-stick beveiligd met een passphrase. Na meer dan twee jaar is de feature compleet herontworpen. Zo is het niet meer nodig om het systeem opnieuw op te starten na het aanmaken van de Persistent Storage of activeren van een nieuwe feature. Ook is het nu mogelijk om het wachtwoord van de Persistent Storage aan te passen.

Daarnaast is weergavesysteem X.Org vervangen door Wayland, dat volgens de Tails-ontwikkelaars meer 'security in depth' biedt. Daardoor is ook besloten om de Unsafe Browser weer in te schakelen. Deze browser maakt in tegenstelling tot de standaardbrowser geen gebruik van het Tor-netwerk en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om verbinding met wifi-portalen te maken. Vanwege een kwetsbaarheid werd eerder besloten om de Unsafe Browser uit te schakelen, maar vanwege de extra veiligheid die Wayland biedt is de browser weer ingeschakeld. Updaten naar de nieuwe Tails-versie kan handmatig of automatisch.