Vrije Universiteit meldt datalek na diefstal van onversleutelde computer

De Vrije Universiteit (VU) heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een datalek nadat een onversleutelde computer met persoonsgegevens van oud-studenten werd gestolen. Op de computer stonden documenten die nodig zijn voor een inschrijving voor een doctoraal-, bachelor- of masteropleiding en waarvan de inschrijving niet via Studielink is verlopen.

Het kan dan gaan om kopie van paspoort, verblijfsvergunning, cijferlijst en diploma en mogelijke gegevens van een betalingsachterstand of bezwaar. De VU stelt dat systemen die door de it-dienst worden uitgeleverd en beheerd standaard versleuteld zijn. "De gestolen computer was een stand-alone opstelling. Deze opstelling was uniek en maatwerk en daarmee niet uitgerust met de voor de VU gebruikelijke IT-beveiligingsmaatregelen", aldus de onderwijsinstelling in een verklaring.

Verder blijkt dat de gegevens op de computer niet tijdig zijn gewist volgens de bewaartermijnlijst van de Vrije Universiteit. "Een ongelukkige samenloop van omstandigheden die wij enorm betreuren", zo laat de onderwijsinstelling verder weten. De VU heeft gedupeerde oud-studenten ingelicht via het bij de VU bekende e-mailadres en melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook wordt er gemonitord of de gegevens op internet worden aangeboden. "Vooralsnog zijn er geen concrete aanwijzingen dat dit gebeurt, maar wij kunnen dit niet uitsluiten", aldus de VU.