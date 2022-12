Microsoft waarschuwt voor einde van Basic Authentication in Exchange Online

Nog een aantal dagen en dan schakelt Microsoft Basic Authentication uit in Exchange Online. Klanten die hier nog steeds gebruik van maken hebben dan geen toegang meer tot hun e-mail, zo waarschuwt het techbedrijf. Het proces om Basic Authentication uit te faseren heeft meer dan drie jaar in beslag genomen en is volgens Microsoft nodig vanwege de toegenomen risico's van deze inlogmethode.

Bij Basic Authentication wordt er ingelogd met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, een verouderde industriestandaard die kwetsbaar is voor aanvallen. Vanaf 1 oktober is Microsoft al begonnen om bij willekeurige klanten Basic Auth voor MAPI, RPC, Offline Address Book (OAB), Exchange Web Services (EWS), POP, IMAP, Exchange ActiveSync (EAS) en Remote PowerShell uit te zetten. Klanten werden hier zeven dagen van tevoren over ingelicht en op de dag dat de aanpassing plaatsvond. Klanten hadden echter wel de optie om Basic Authentication weer in te schakelen.

Begin januari volgend jaar wordt Basic Authentication permanent uitgeschakeld en kunnen klanten het niet meer inschakelen. Clients en apps die vervolgens willen inloggen en nog steeds van Basic Authentication voor de betreffende protocollen gebruikmaken krijgen dan een "bad username/password/HTTP 401" foutmelding. De enige oplossing is de client of app te updaten of een andere client of app te gebruiken die Modern Authentication ondersteunt. "Het heeft meer dan drie jaar geduurd om hier te komen en we weten dat het ook veel heeft gevraagd van klanten, partners en ontwikkelaars", aldus het Microsoft Exchange Team. "Samen hebben hebben we de security verbeterd."