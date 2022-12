Kabinet lanceert eerste versie van publiek register met overheidsalgoritmes

Het kabinet heeft op algoritmes.overheid.nl de eerste versie van een publiek register gelanceerd waarin algoritmes zijn te vinden die door overheden worden toegepast. Volgens staatssecretaris Van Huffelen schiet de transparantie over de inzet van algoritmes door de overheid nog vaak tekort. Iets dat het register zou moeten veranderen.

"Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat algoritmes voldoen aan publieke waarden en de daarvan afgeleide (wettelijke) normen en dat uitgelegd wordt hoe ze werken. Op basis daarvan kunnen burgers de overheid desgewenst kritisch volgen en bevragen of zij zich aan de regels houdt", aldus de staatssecretaris.

Bij de ontwikkeling van het publieke algoritmeregister is gebruik gemaakt van kennis uit pilots en ervaringen met de bestaande algoritmeregisters van overheidsorganisaties. Volgens Van Huffelen gaat het hier om een eerste versie en is verdere doorontwikkeling "beslist nodig". Het komend jaar zal in overleg met overheden gewerkt worden aan een eenduidige registratie van algoritmes in het register.

In de huidige versie van het register zijn de gegevens handmatig ingevoerd. Het plan is om de informatie automatisch op te halen uit decentrale algoritmeregisters. Overheidsorganisaties die geen eigen algoritmeregister hebben, kunnen informatie over hun algoritmes rechtstreeks in het centrale register plaatsen. Deelname aan het algoritmeregister is niet verplicht voor overheden, maar hier wordt wel naar gekeken.

De eerste versie van het algoritmeregister maakt gebruik van de metadatastandaard van het innovatieproject ‘consortium Publieke controle op algoritmes’, die op verschillende bronnen is gebaseerd. In het register is informatie te vinden over bijvoorbeeld het doel en de impact van het algoritme, en of er een risicoanalyse is uitgevoerd voorafgaande aan de ingebruikname. Tevens is de broncode van het algoritmeregister openbaar gemaakt. "Zodat de opzet van het register transparant is en suggesties voor verbeteringen gedaan kunnen worden", laat Van Huffelen verder weten.