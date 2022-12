Rechtspraak breidt digitaal procederen uit naar rijksbelastingen

De digitalisering van de Rechtspraak wordt volgend jaar verder uitgebreid, waarbij burgers, organisaties en juridische professionals zoals advocaten en belastingadviseurs vanaf 30 januari bij alle gerechtshoven digitaal kunnen procederen in rijksbelastingzaken. Via het webportaal 'Mijn Rechtspraak' zal digitaal procederen dan mogelijk zijn bij zowel nieuwe als lopende rijksbelastingzaken.

Om op het portaal in te loggen zullen burgers gebruik van DigiD moeten maken, terwijl organisaties, belastingadviseurs en andere juridische professionals met eHerkening inloggen. Advocaten kunnen via de Advocatenpas toegang krijgen. Het was al mogelijk om digitaal een beroepschrift en aanvullende stukken in te dienen in rijksbelastingprocedures bij de gerechtshoven. Dit eenrichtingsverkeer verandert nu in tweerichtingsverkeer, wat voor een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak zou moeten zorgen.

Digitaal procederen in rijksbelastingzaken is onderdeel van het project Digitale Toegang van de Rechtspraak. Met dit project wil de Rechtspraak de komende jaren digitale toegang voor alle rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers in de rechtsgebieden civiel recht en bestuursrecht mogelijk maken. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maar wordt op enig moment verplicht voor juridische professionals.