Zorgverleners gaan Zorgviewer bouwen voor compleet digitaal patiëntendossier

Zorgverleners in Drenthe, Friesland en Groningen gaan gezamenlijk een Zorgviewer bouwen om alle zorginhoudelijke informatie over patiënten en cliënten beter met elkaar uit te wisselen. Dit moet leiden tot een "compleet digitaal patiëntendossier". In het najaar van 2020 is al een prototype van de zorgviewer ontwikkeld.

"In de Zorgviewer brengen we alle gegevens van de patiënt of cliënt, vanuit de verschillende zorgorganisaties, samen op één scherm. Met de Zorgviewer kan elke zorgprofessional in zijn eigen systeem werken, én -als de patiënt of cliënt zijn toestemming heeft gegeven- op elk moment complete informatie opvragen en relevante gegevens overnemen in het eigen informatiesysteem", zegt Jan-Joost van Walsum, lead enterprise architect in het UMCG.

Volgens Van Walsum krijgt elke zorgprofessional via de Zorgviewer informatie te zien die voor hem of haar relevant is. "Een huisarts heeft immers andere informatie nodig dan een medisch specialist." Het Bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland (Regionaal Overleg Acute Zorg) heeft onlangs formeel opdracht gegeven voor de bouw van de Zorgviewer, wat een idee en initiatief is van een aantal noordelijke zorgverleners die samenwerken onder naam RIVO-Noord.

"Als huisartsen krijgen wij veel informatie van veel verschillende zorgverleners toegestuurd. Ouderwetse brieven op papier, digitale brieven in een Word-document of een pdf’je, diagnostiek op dvd, mails. En deze komen ook nog eens via verschillende kanalen binnen. Het is dus vaak een behoorlijke puzzel om alle informatie van een patiënt in beeld te krijgen. En dat kost veel tijd en die tijd besteden we veel liever aan extra zorg en aandacht voor onze patiënten", zegt Yoeri Zuidwijk, huisarts bij Huisarts Marsdijk in Assen en chief medical information officer (cmio) bij Dokter Drenthe.

Volgens Dan Zhang, reumatoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden en cmio, heeft de politiek een algeheel elektronisch patiëntendossier in het verleden tegengehouden. Daar komt nu verandering in, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy van patiënten, zo laat ze tegenover RTV Noord weten. "We houden ons aan de wet- en regelgeving. De Zorgviewer is bovendien ingesteld op toestemming die patiënten zelf geven. Als een patiënt toestemming geeft om een dossier in te zien als dat nodig is, dan kunnen we verder." De Zorgviewer moet eind volgend jaar in de praktijk worden toegepast.