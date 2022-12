Belgische politie lanceert nieuwe app voor contact met burgers

De Belgische politie heeft een nieuwe app gelanceerd genaamd "MyPolice-Belgium" voor het contact met burgers en uitwisselen van informatie. Het gaat dan om lokaal nieuws, federaal nieuws, noodnummers van de hulpdiensten, opsporings- en vermissingsberichten en formulieren voor het doen van online aangiften.

Gebruikers hoeven zich volgens de Belgische politie geen zorgen te maken over hun privacy. "De enige gegevens die opgeslagen worden op de tablet of smartphone zijn de taal en het geografisch gebied. Er zijn geen cookies, er is geen gegevensbank en er wordt niets geregistreerd in verband met de identiteit van de persoon die de app gebruikt. De burger moet zich dus niet aanmelden met één of ander account, een paswoord is dus niet nodig", zegt Vincent Moreau van de Federale Politie.

Voor de ontwikkeling van de app heeft de Belgische politie samengewerkt met de Epitech hogeschool uit Sint-Pieters-Woluwe. "De bedoeling was vooral om de werklast te verdelen", zegt Dries Van de Winkel van de Federale Politie. "Het is een internationale school met een grote expertise op vlak van it. Zij hebben dus een groot aandeel gehad in de uitwerking van deze app." De Belgische politie laat verder weten dat het openstaat voor samenwerking met studenten, informaticascholen, universiteiten en andere organisaties om de app verder te ontwikkelen.