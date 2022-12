Versleutelde maildienst Tutanota nog altijd geblokkeerd door Britse provider

De versleutelde e-maildienst Tutanota wordt al ruim anderhalve maand geblokkeerd door de Britse internetprovider ThreeUK, wat volgens Tutanota het belang van netneutraliteit aantoont. Alleen wanneer klanten bewijzen dat ze ouder zijn dan 18 jaar wordt er toegang gegeven. Andere e-maildiensten zijn echter wel gewoon toegankelijk. De blokkade is al sinds begin november aanwezig. Een maand geleden benaderde Tutanota de Britse provider, maar het probleem is nog altijd niet opgelost.

Britse internetproviders zijn verplicht om pornosites te blokkeren, tenzij klanten kunnen aantonen dat ze 18 jaar of ouder zijn. ThreeUK past het filter ook toe voor Tutanota en stelt dat dit voor alle e-mailproviders geldt, maar dat is niet het geval. Gmail, Yahoo of andere maildiensten zijn gewoon toegankelijk. "Ongeacht de oorzaak van het probleem, laat dit zien waarom netneutraliteit zo belangrijk is voor internetgebruikers en online diensten", zegt Matthias Pfau, medeoprichter van Tutanota.

Netneutraliteit houdt in dat internetaanbieders geen content of diensten mogen vertragen, beperken of discrimineren. "Zonder netneutraliteit kunnen providers bijvoorbeeld een "Amerikaanse bundel" aanbieden, waarmee gebruikers Amerikaanse diensten zoals Google, Facebook en Twitter zonder datalimiet kunnen gebruiken. Wanneer providers zulke bundels maken, zal dit de concurrentie hard raken, omdat diensten die geen onderdeel van de bundel zijn kostbaarder voor eindgebruikers worden", aldus Pfau.

Volgens Pfau zorgt netneutraliteit voor een vrij internet, een gelijk speelveld, garandeert het de vrijheid van meningsuiting en zorgt het voor vrije toegang tot informatie en onderwijs. De Tutanota-oprichter stelt dat internet inmiddels een basisbehoefte is geworden. "Het overdragen van zo'n tool aan bedrijven die voornamelijk aan hun winst denken is op z'n zachtst gezegd gevaarlijk. Daarom moeten we voor netneutraliteit blijven vechten", besluit Pfau.