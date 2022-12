Versleutelde wachtwoorden LastPass-gebruikers gestolen uit cloudomgeving

Een aanvaller is erin geslaagd om versleutelde wachtwoorden van gebruikers van wachtwoordmanager LastPass te stelen, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Ook andere klantgegevens zijn door de aanvaller gestolen. In augustus werd bekend dat de broncode en technische informatie uit de ontwikkelomgeving van LastPass bij een aanval was buitgemaakt. De aanvaller gebruikte deze informatie voor een aanval op een LastPass-medewerker, waarbij inloggegevens en keys werden verkregen waarmee kon worden ingelogd op een cloudomgeving waar LastPass back-ups van productiedata bewaart. Het gaat hier niet om de eigen cloudomgeving van LastPass, maar een niet nader genoemde derde partij.

De back-upgegevens waren versleuteld, maar de aanvaller had ook de decryptiesleutels bemachtigd en kon de data zo ontsleutelen. Het gaat om namen, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummers en ip-adressen van gebruikers. Daarnaast wist de aanvaller een back-up met kluisdata van klanten te stelen. LastPass biedt een wachtwoordmanager die gebruikers wachtwoorden in een "wachtwoordkluis" in de cloud laat opslaan. Zo kreeg de aanvaller versleutelde gebruikersnamen, wachtwoorden en notities in handen.

Volgens LastPass kan de aanvaller nu proberen om het master password van gebruikers via een bruteforce-aanval te achterhalen, om zo de gestolen versleutelde kluisdata te ontsleutelen. Daarnaast bestaat het risico dat de aanvaller social engineering- of phishingaanvallen op gebruikers zal uitvoeren. Afhankelijk van de sterkte van het master password en of die op andere websites is hergebruikt, adviseert LastPass gebruikers om al hun in de wachtwoordmanager opgeslagen wachtwoorden te wijzigen.