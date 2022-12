D66 wil Huawei volledig uit netwerken Nederlandse telecomproviders weren

D66 wil dat de Chinese netwerkfabrikant Huawei volledig uit de netwerken van Nederlandse telecomproviders wordt geweerd. Dat heeft de partij aan minister Adriaansens van Economische Zaken gevraagd. Aanleiding zijn maatregelen van de Verenigde Staten die het verboden hebben om nieuwe apparatuur van Huawei en andere Chinese bedrijven aan te schaffen omdat dit een risico voor de nationale veiligheid zou zijn.

"Wat vindt de u van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten om Huawei en andere Chinese bedrijven te beperken in het risico dat zij vormen ten aanzien van de nationale veiligheid? Acht u het ook wenselijk om in Nederland bedrijfsgebonden beleid te voeren gezien de geconstateerde veiligheidsrisico’s van het land van herkomst?", willen D66-Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Sjoerdsma weten.

De minister moet ook duidelijk maken welke rol Huawei inneemt in het vaste en mobiele telecomnetwerk van Nederlandse providers en of er nog gebruik wordt gemaakt van de technologie van het bedrijf. "Bent u bereid er bij telecomoperators op aan te dringen Huawei te weren uit het volledige telecommunicatienetwerk? Zo nee, waarom niet?", vragen de D66-Kamerleden verder. Die willen als laatste weten of de Adriaansens bereid is om ook de toegang van Huawei tot Nederlandse banken te beperken. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.