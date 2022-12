Belgische bank Belfius ontkent datalek met klantgegevens

De Belgische bank Belfius heeft niet de gegevens van klanten gelekt, zo laat de bank weten in een reactie op berichtgeving over een mogelijk datalek. Gisteren meldde het Belgische DataNieuws dat op een forum de gegevens van 300.000 bankklanten werden aangeboden, waaronder Belfius-klanten. Het betrof voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers, geboortedatum, rekeningnummer en IBAN.

Volgens de aanbieder waren de gegevens afkomstig van callcenters. De Belgische beveiligingsonderzoeker Inti De Ceukelaire meldt via Twitter dat het ook om gegevens van ING-klanten gaat. "Zou gelekt zijn door interne medewerker van Turks of Kosovaars callcenter", aldus de onderzoeker. "Verkoper heeft het over Belfius en ING op basis van de SWIFT/BIC code - zulke financiële gegevens slaan heel wat bedrijven op zonder dat die daarom rechtstreeks van de bank afkomstig zijn."

De aanbieder heeft inmiddels zijn bericht van het forum verwijderd. Daarnaast is Belfius met een reactie op de berichtgeving gekomen. Volgens de bank blijkt uit onderzoek dat er op dit moment geen "it-veiligheidsprobleem" bij Belfius is en er geen datalek is vastgesteld. "Het is duidelijk dat er geen link is tussen Belfius en de gelekte data", aldus Belfius dat zegt de zaak verder te onderzoeken (pdf).