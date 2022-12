Phishingaanval kost gemeente Haarlemmermeer 298.000 euro

Een phishingaanval kost de gemeente Haarlemmermeer 298.000 euro, zo is vorige week bekendgemaakt. De aanval deed zich vorige maand voor. Twee medewerkers van de gemeente trapten in een phishingmail waardoor aanvallers toegang tot de mailaccounts van de ambtenaren kregen. De phishingmails waren afkomstig van de e-mailaccounts van relaties van de gemeente, die zelf ook het slachtoffer van een phishingaanval waren geworden.

De aanvallers dienden vanuit één van de relaties een vervalste factuur in waarin het rekeningnummer was aangepast, zo meldt het Noordhollands Dagblad. Naar dat rekeningnummer maakte de gemeente 118.000 euro over. Het herstel van de phishingaanval kost de gemeente nog eens 180.000 euro. "Dit is iets dat je niet wil’’, zegt wethouder Charif El Idrissi. "We krijgen wekelijks tachtig meldingen van mogelijke phishing. We proberen die te voorkomen, maar het systeem is niet waterdicht." De gemeente heeft aangifte bij de politie gedaan.