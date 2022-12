Van Huffelen: adressen in Basisregistratie Personen zullen nooit volledig kloppen

De adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) zullen nooit volledig kloppen, aldus staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. Op dit moment is er een nauwkeurigheidspercentage van 96 procent, terwijl de gestelde norm 99 procent is. Volgens onderzoek zou 98 procent het maximaal haalbare zijn. Van Huffelen wil echter niet meer investeren om deze laatste twee procent te halen, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De adresgegevens in de BRP worden door veel overheidsorganisaties verplicht gebruikt. "Het is daarom belangrijk dat de registratie overeenkomt met de werkelijkheid. Tegelijkertijd is het adres het meest veranderlijke gegeven in de BRP", aldus de staatssecretaris. "Het adresgegeven in de BRP zal daarom nooit voor de volle honderd procent actueel kunnen zijn."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet tweejaarlijks onderzoek naar de actuele kwaliteit van de adresgegevens in de BRP. Dan blijkt 96 procent van de adressen te kloppen. De reden dat het geen honderd procent is komt mede omdat burgers verhuizingen niet doorgeven, gemeenten de informatie nog niet hebben verwerkt of gemeenten niet voldoende personeel hebben om adresonderzoek te doen.

Volgens de onderzoekers is dan ook een nauwkeurigheid van 98 procent met adresgegevens het maximaal haalbare. Het is echter onduidelijk hoe deze laatste twee procent moet worden behaald. "Ik verwacht niet dat meer onderzoek effectief zal zijn. Het is reeds bekend dat diverse problematiek bestaat waarin het adresgegeven belangrijk is maar ontbreekt of niet actueel is", stelt Van Huffelen.

De staatssecretaris wil dan ook meer inzetten op concrete acties, zoals het makkelijker maken voor burgers om wijzigingen door te geven, dan het verbeteren van meetmethodes of het uitbreiden van kostbare metingen om cijfermatig hoger te scoren. Wel wil Van Huffelen het onderzoek naar de kwaliteit van de adresgegevens behouden, maar zal dat voortaan een driejaarlijks onderzoek worden.