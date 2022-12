Minister: AIVD kan niet hele wijken of steden in Nederland afluisteren

Het is voor de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD technisch niet mogelijk om hele wijken of steden in Nederland af te luisteren, zo heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken laten weten. Daarnaast richt de kabelinterceptie van de inlichtingendiensten zich op internationaal verkeer, maar kan niet worden voorkomen dat verkeer met oorsprong en bestemming in Nederland wordt verzameld.

De minister reageerde op Kamervragen van de SP over de voorbereiding van de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Het wetsvoorstel geeft de inlichtingendiensten mogelijkheden die afwijken van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma.

SP-Kamerlid wilde onder andere weten of het klopt dat de AIVD en MIVD niet in staat zijn om hele wijken of steden af te luisteren. "Ja, deze uitspraak klopt. De suggestie dat kabelinterceptie tot doel heeft om wijken of steden in Nederland af te luisteren is al vele malen weersproken", reageert de minister, die toevoegt dat dit technisch niet mogelijk voor de inlichtingendiensten is. "De inrichting van communicatienetwerken (zowel internet als telefonie) maken het integraal op wijk- of stadniveau in de praktijk technisch onmogelijk."

Bruins Slot stelt verder dat kabelinterceptie is bedoeld om bekende en onbekende (cyber)dreigingen van onder andere Rusland, China en Iran bloot te leggen. "De interceptieketen van de diensten - ofwel het geheel van toegang tot kabeldata, het verwerven van deze data en verdere verwerking daarvan - is daarom op het buitenland gericht." De minister laat aanvullend weten dat door de inrichting van communicatienetwerken niet geheel kan worden uitgesloten dat verkeer met oorsprong en bestemming in Nederland bij dergelijke interceptie wordt verzameld.