Politie stuurt weer sms naar contacten uit telefoons van verdachte drugsdealers

De politie heeft weer een 'sms-bom' gestuurd naar contacten die in de telefoons van twee verdachte drugsdealers stonden. De aanwezigheid van het telefoonnummer in de telefoons van de verdachten leidt niet tot een registratie in het politiesysteem en wordt eenmalig gebruikt om personen te benaderen en te wijzen op een website over drugsverslaving, zo laat de politie weten.

In november werden twee vermoedelijke drugsdealers door de politie aangehouden. Op de in beslag genomen telefoons van de verdachten werden honderden telefoonnummers aangetroffen. "Het lijkt vooral te gaan om klanten tussen de 17 en 23 jaar, de zogenoemde ‘weekend- en feestgebruikers'", aldus de politie. Waarop de politie deze aanname baseert is niet bekendgemaakt. In samenspraak met het Openbaar Ministerie zijn de aangetroffen telefoonnummers gebruikt om eenmalig een sms-bericht aan te versturen.

"De ontvangers zijn niet geregistreerd in de politiesystemen, ze hoeven niet te vrezen voor een sanctie", zo laat de politie verder weten. Eind december 2020 werd deze methode voor het eerst toegepast, waarbij er een sms naar vijfhonderd mensen in de regio Utrecht ging die in de telefoons van verdachte drugsdealers stonden. Begin dit jaar verstuurde de politie nog een sms naar achtduizend contacten die in de telefoon van een verdachte dealer werden gevonden.